Optikko nimeää silmille haitallisimman kauneustuotteen

Tekoripset helpottavat tummia, pitkiä ja tuuheita ripsiä suosivan arkea. Toisinaan voi kuitenkin käydä niin, että luomeen liimattavista räpsyttimistä on enemmän surua kuin iloa.

Amerikkalainen optikko Ramin Rabbani varoittaa The List -naistenlehden haastattelussa, että tekoripset aiheuttavat kauneustuotteista eniten haittaa silmille. Riski koskee eritoten ripsiliimaa, joka voi aiheuttaa allergisen reaktion.

– Minulla on ollut monia vakavasta allergisesta reaktiosta kärsiviä potilaita ja yleensä pääsyyllinen on liima, Rabbani sanoo The Listille.