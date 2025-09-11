Hallitus selitti huonoa kehitystä kansainvälisillä suhdanteilla ja Venäjällä.

Oppositio hiillosti hallitusta Suomen kehnosta työllisyystilanteesta eduskunnan kyselytunnilla torstaina. Oppositioedustajat muistuttivat kerta toisensa jälkeen hallituksen aikoinaan lupaamasta sadastatuhannesta uudesta työllisestä ja siitä, että lupauksista huolimatta työllisten määrä on vähentynyt selvästi.

Työllisyyslukuja luonnehdittiin muun muassa tragediaksi ja yhteiskunnalliseksi kriisiksi.

– Suomi on pian työttömyyden kärkimaa. Uusimmissa tilastoissa Suomi on jo ohittanut Kreikan työttömyysluvuissa ja tämänhetkisen ennusteen mukaan on pian ohittamassa myös Espanjan. Suomen työttömyys ohittaa myös Euroopan maiden koko keskiarvon, SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Piritta Rantanen sanoi.

Rantasen mukaan työllisten määrä on luvatun sadantuhannen lisäyksen sijaan vähentynyt hallituskauden aikana 78 000:lla.

Hallitus vetosi vastauksissaan kansainvälisiin taloussuhdanteisiin.

– Kansainvälinen suhdanne on koetellut hyvin vaikeasti Suomea. Se, hyvät kollegat, oikeastaan korostaa vain yhtä asiaa: sitä, että me emme ole kyenneet uudistamaan Suomea ja taloutemme rakenteita riittävällä tavalla. Useat hallitukset ovat epäonnistuneet tässä ja kuormaa on jäänyt paljon vastaavasti meille tehtäväksi, työministeri Matias Marttinen (kok.) vastasi.

Lindtman kummissaan

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kummasteli hallituksen selityksiä ja vertaili Suomen työllisyyskehitystä muihin EU-maihin, joissa keskimääräinen työllisyyskehitys on ollut selvästi Suomea parempaa.

– Mikä on se sellainen kansainvälinen suhdanne, joka koskettaa nimenomaan Suomea, mutta ei Ruotsia tai meidän muita verrokkimaitamme, Lindtman ihmetteli.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Suomen erottaa verrokkimaista Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan voimakas vaikutus Suomeen.

– Se vaikuttaa massiivisella tavalla talouteemme ja turvallisuudentunteeseen, siihen että kotitaloudet eivät ole kuluttaneet, Orpo sanoi.

Orpon mukaan taloudessa on nähtävissä merkkejä piristymisestä, jota pitää tukea.

– Joka päivä melkein tulee hyviä uutisia, Orpo sanoi ja viittasi torstaina julkistettuihin tietoihin pienten ja keskisuurten yritysten parantuneista tulevaisuudennäkymistä.

Orpon mukaan positiivisia merkkejä on ollut nähtävissä myös kotitalouksien kulutuksessa, asuntolainojen kysynnässä, vientiyhtiöiden tilauskirjojen täyttymisessä ja investointien käynnistymisessä.