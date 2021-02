Oppositio haukkui hallitusta huonoista elpymispakettineuvotteluista eduskunnan välikysymyskeskustelussa: "Pitääkö suomalaisten elvyttää Italiaa ja Espanjaa"

Summa, jonka tällä hetkellä arvioidaan Suomen saavan takasin maksamastaan 6,6 miljardista eurosta, on 2,7 miljardia. Alun perin puhuttiin, että summa olisi 3,2 miljardia. Syy takaisin satavan rahamäärän alenemiselle on se, että Suomen talous onkin pärjännyt paremmin koronakriisistä kuin mitä alun perin uskottiin.

EU:n perusluonne muuttuu

Kokoomus: EU-yhteistyö tärkeä

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron piti kansanedustaja Ilkka Kanerva. Kanerva painotti puheessaan, että EU:n yhteistyö on erittäin tärkeä Suomelle ja kokoomus on EU myönteinen puolue.

– Elpymispaketissa on kyse mittasuhteiltaan valtavasta järjestelystä. Järjestelystä, jossa piru vaanii yksityiskohdissa. Me emme halua ottaa valtavaa velkaa ilman takeita siitä, että talouden moraalikato voidaan estää. Neuvotteluissa on epäonnistuttu, jos seuraus on se, että me otamme velkaa maksaaksemme eteläisen Euroopan holtitonta taloudenpitoa.