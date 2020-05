Juuri nyt: Seuraa suoraa lähetystä eduskunnan kyselytunnilta – oppositiolta kovaa kritiikkiä EU:n elvytyspaketille

Rahaston avulla on tarkoitus tukea jäsenmaita koronapandemian aiheuttaman talouskriisin yli.

Oppositiosta on kuultu jo kritiikkiä, mutta myös hallitus on ilmaissut tyytymättömyytensä komission esitykseen. Suomi on tukenut lainapohjaista avustuspakettia, mutta eilen komission esittelemässä ehdotuksessa 500 miljardia euroa jaettaisiin jäsenmaille tukena ja vain 250 miljardia euroa lainana.