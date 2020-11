Oppositio haastoi hallitusta terrorismin torjunnasta eduskunnan kyselytunnilla

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mielestä on oikein, että töissä olevilla kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneilla ihmisillä on mahdollisuus oleskeluluvan saantiin. Hän muistutti, että kaikkia kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä ei pystytä palauttamaan lähtömaihinsa, sillä kaikki valtiot eivät ota kansalaisiaan vastaan.

– Me pyrimme torjumaan varjoyhteiskunnan syntymistä, joka on päässyt syntymään niillä päätöksillä, joilla on vaikeutettu ihmisten tänne integroitumista, hän jatkoi.