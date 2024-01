Oppenheimer-elokuvalle lisää ehdokkuuksia – ehdolla 13 eri Bafta-kategoriassa

Christopher Nolanin Oppenheimer-elokuva on saanut 18. tammikuuta yhteensä 13 Bafta-ehdokkuutta. Bafta on brittiläisen elokuva-akatemian vuosittain jakama elokuva-, televisio- ja pelialan palkinto, ja se on kuin Ison-Britannian vastine Oscar-palkinnolle.