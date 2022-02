Raision perhesurmasta epäilty 27-vuotias yrittäjä-äiti oli talousvaikeuksissa – käräjillä puitiin jopa 20 euron velkaa lastenkirjasta

Nainen oli ilmoittanut yrityksensä toimipaikaksi kotiosoitteensa, joka sijaitsee hieman syrjässä Raision keskustasta, metsäisellä alueella ja pienen tien varrella. Kyseessä on omakotitalo.

Naisella oli aiemmin myös omia verkkosivuja. Ne on sittemmin poistettu.

Pieniä ja suurempia laskuja rästissä

Tuomioita on muutamia, ja naista vastaan oli laitettu vireille velkomusasia myös tämän vuoden puolella, vain reilua viikkoa ennen naisen kuolemaa. Velkomusjutussa naista olisi vaadittu maksamaan parin sadan euron suuruista velkaa ja parinsadan euron perintä- ja oikeudenkäyntikuluja päälle.

Tapahtuiko viranomaisten laiminlyönti?

Poliisi on ollut vaitonainen epäillyn perhesurman yksityiskohdista.

Julkisuuteen on kerrottu lähinnä, että naisen uskotaan surmanneen alaikäisen poikansa ja sitten itsensä, ja ettei tekoon uskota liittyvän ulkopuolisia tahoja. Tekotapaa ei ole paljastettu, kuten ei myöskään teon epäiltyä motiivia.

Naisen kuolemaa on tutkittu kuolemansyyntutkintana ja lapsen kuolemaa murhana.

Lisäksi poliisi on kertonut pyytäneensä Turun yliopistollisen keskussairaalan lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksiköltä virka-apua.

"Yksi mustimmista päivistä"

Hänen mukaansa tapaus on järkyttänyt raisiolaisia syvästi.

– Kyllä tämä on yksi mustimmista päivistä Raision historiassa. Omalla urallani ei ole tapahtunut mitään vastaavaa.

Raisio on noin 24 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa, Turun kupeessa. Kaupunki on tarjonnut kriisiapua tapauksen johdosta maanantaista lähtien. Tapahtuneesta on tiedotettu alueen koululaisten perheitä, sillä kuollut lapsi oli alakouluikäinen.