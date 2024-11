Opetushallitus: Barokkikonsertti ei ole uskonnollinen tilaisuus

Opetushallituksen opetusneuvos Outi Raunio-Hannula sanoo, että viime päivien keskustelussa koulujen tilaisuuksista on esiintynyt hyvin monenlaisia tulkintoja opetushallituksen asiaa koskevasta ohjeistuksesta.

– Koska erilaisilla uskontoperinteillä on ollut vaikutusta esimerkiksi kulttuureihin ja yhteiskuntiin, niin uskontoja ja niiden vaikutuksia käsitellään myös opetussuunnitelman mukaisessa opetuksessa eri oppiaineissa. Näiden aiheiden käsittely ei siis ole kiellettyä opetuksessa, Raunio-Hannula sanoo.

– Opetuksen yhteydessä voidaan edelleen tutustua uskonnollista alkuperää oleviin taideteoksiin ilman, että täytyisi ajatella, että kyseessä on automaattisesti uskonnollinen tilaisuus, jolle pitäisi järjestää vaihtoehtoista toimintaa.

Rajanveto ei ole helppoa

Raunio-Hannula toteaa, että esimerkiksi perutun barokkikonsertin yhteydessä on todennäköisesti käyty pohdintaa juuri siitä, missä kohtaa tilaisuus muuttuu uskonnolliseksi.

Hän myöntää, ettei rajanveto ole aina helppoa. Opetushallitus on antanut asiasta ohjeen, jossa on viitattu muun muassa perustuslakivaliokunnan kantaan.

– Kyllä minulla se käsitys on, että näitä asioita joudutaan aika paljon pohtimaan. Meidän yhteiskuntamme on myös katsomuksellisesti monimuotoinen ja on ihan luonnollista ja hyvää, että tästä asiasta käydään keskustelua ja myös pohditaan yhdessä niitä pelisääntöjä.