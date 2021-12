Miksi jumalanpalvelukseen pääsee ilman koronapassia, mutta Kauneimpiin joululauluihin ei? "Varmasti hämmentää ja hämärtää"

Joulu on suomalaisten suosituinta aikaa käydä kirkossa, mutta korona-aika on vaikuttanut myös niiden toimintaan. Moni on voinut ihmetellä sitä, että miksi jumalanpalvelukseen pääsee ilman koronapassia, mutta suosittuihin Kauneimpiin joululauluihin vaaditaan koronapassi.