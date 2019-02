Opettajien palkanmaksuun ajetaan mullistavaa uudistusta – 6000 jäsenen "kapinaryhmässä" pelätään työmäärän ja palkattoman työn kasvua: "Tuntuu, ettei oma liitto aja opettajien asiaa"

– Mielestäni ajatus uudistuksesta on hirveän kaunis ja sillä on varmasti jokin jalo päämäärä. Itselleni on kuitenkin noussut sellainen huoli, että uudistus mahdollistaisi työmäärän rajun nousun, mutta palkka ei nousisi sen mukana tarpeeksi. Lisäksi minua huolestuttaa ihan perus työssäjaksaminen, kun taakka on nykyiselläänkin melko raskas, opettaja kertoo.