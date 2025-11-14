Luottamus Orpon hallitukseen on heikentynyt hallituskauden edetessä.
Vain viidennes suuryrityksistä uskoo Suomen julkisen talouden etenevän kohti tasapainoa, ilmenee OP:n Suuryritystutkimuksesta.
Luottamus hallituksen kykyyn tasapainottaa taloutta on heikentynyt matkan varrella. Kun Petteri Orpon (kok.) hallitus aloitti vuonna 2023, oli hallitukseen tässä asiassa luottavien suuryritysten osuus yli kolmanneksen.
Edelliseen hallitukseen luotettiin tosin vielä vähemmän.
– Sanna Marinin (sd.) hallituskaudella alle viisi prosenttia suuryrityksistä uskoi julkisen talouden olevan matkalla parempaan suuntaan. Vaikka ero on merkittävä nykyisen hallituksen hyväksi, usko myös Orpon hallitukseen on selvästi hiipumassa, totesi Suuryritystutkimusta johtava professori Jaakko Aspara tiedotteessa.
Tutkimuksen mukaan 68 prosenttia suuryritysten johtajista kokee, että Suomen poliittiseen johtamiseen liittyy yrityksen näkökulmasta epävarmuustekijöitä.
Hallituksen päättämistä toimista talouskasvun vauhdittamiseksi yritykset arvioivat, että yhteisöveron lasku 18 prosenttiin on vaikuttavin. Noin kaksi kolmesta suuryrityksestä arvioi veroalen lisäävän niiden kasvu- ja investointihalukkuutta ainakin jonkin verran.
Kasvutoimet eivät riitä
Korkeimpien marginaaliverojen alentaminen sai myös kannatusta. Noin puolet vastaajista uskoi, että marginaaliverojen alennus enintään 52 prosenttiin lisää kasvu- ja investointihalua.