OP:n Ritakallio myöntää bonustason heikentymisen – näin uusi vero vaikuttaa

Video: OP muuttaa asiakasbonuksia

Julkaistu 58 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

OP:n bonusjärjestelmää muutetaan. Ensi vuodesta lähtien bonuksia voi käyttää joustavammin tai muuttaa vaikkapa rahaksi.

OP Pohjolan pääjohtaja Timo Ritakallio myöntää STT:lle, että tähän vuoteen verrattuna OP-bonuksia kertyy ensi vuonna vähemmän.

Nimensä OP Pohjolaksi vaihtanut OP-ryhmä on tänään viestinyt laajalti, että OP-bonuksia korotetaan ensi vuonna. OP:n bonuslaskurista selviää kuitenkin, että ensi vuonna esimerkiksi 100 000 euron asioinnista kertyy koko vuonna 280 euron arvosta bonuksia, kun tänä vuonna vastaavasta summasta on kertynyt 350 euron arvosta bonuksia.

Eikö ole harhaanjohtavaa viestintää olla vertaamatta ensi vuoden bonustasoa tämän vuoden bonustasoon?

– Ei se ole. Me olemme jokaisessa viestissä kertoneet selkeästi se, että bonusten perustaso on vuoden 2022 taso, joka on ollut pitkään 0,25 prosenttia, Ritakallio sanoo STT:lle.

Hänen mukaansa kyse on siis siitä, että OP vertaa asiakkaan ensi vuonna saamia bonuksia vuoden 2022 tasoon. Ensi vuonna bonuskertymä asiakkaille on 0,28 prosenttia ennakonpidätyksen jälkeen. OP-bonukset muuttuvat pääomatuloveron alaisiksi tuloiksi ensi vuoden alusta.





"Vähintään yhtä hyvät edut"

Normaalia kertymää eli 0,25:tä prosenttia on viimeksi käytetty vuonna 2022. Sen jälkeen OP-ryhmässä on joka vuosi maksettu tätä normaalikertymää enemmän bonuksia.

– Olemme aiemmin tarjonneet omistaja-asiakkaille lisäetuja vuosien 2023–2025 aikana. Nämä edut ovat olleet määräaikaisia ja niistä on päätetty vuosittain, OP:n viestinnästä vastattiin STT:n kysymykseen aamupäivällä.

OP-ryhmä korotti esimerkiksi tältä vuodelta kertyviä OP-bonuksia 40 prosentilla vuoden 2022 normaaliin tasoon verrattuna. Lisäksi omistaja-asiakkaat saavat päivittäiset pankkipalvelut ilman kuukausimaksuja.

Ritakallio on aiemmin sanonut, että pankin omistaja-asiakkaat saavat jatkossakin "vähintään yhtä hyvät edut kuin aiemmin".

– Yksi vaihtoehto on, että maksamme vain enemmän niitä bonuksia, jolloin vaikutus on sama. Silloin maksamme vain verot siitä päältä pois asiakkaan puolesta, Ritakallio avasi lupaustaan Helsingin Sanomille reilu vuosi sitten.

Bonukset jopa rahaksi

OP Pohjola kertoi tänään laajoista muutoksista omistaja-asiakkaiden etukokonaisuuteen. Uudistuksen myötä muutoksia tulee niin bonusjärjestelmään kuin omistaja-asiakkaiden muihin etuihin.

Se miten asiakkaat voivat käyttää OP-bonuksia, muuttuu merkittävästi. Tähän asti bonuksia on voinut käyttää pankki- ja vakuutuspalveluiden maksuihin. Ensi vuoden alusta alkaen bonukset voi myös saada vaikkapa rahana tai sijoittaa rahastoihin.

Ritakallion mukaan asiakkaiden ei tarvitse muutoksen vuoksi tehdä mitään. Jos mitään muutoksia ei tee, OP tekee ensi vuoden alusta bonuksista ennakonpidätyksen ja käyttää bonukset automaattisesti pankki- ja vakuutusmaksuihin.

Jos asiakas haluaa, hän voi Ritakallion mukaan kuitenkin muuttaa esimerkiksi sitä, missä järjestyksessä itselle kertyviä bonuksia käytetään eri tarkoituksiin – eli vaikkapa ensin vakuutus- ja sitten vasta pankkimaksuihin. Tähän asti bonukset on pitänyt käyttää ensin pankkimaksuihin.

– Asiakas voi myös päättää, että bonukset siirretään pankkitilille, josta niitä voi käyttää vaikkapa lainanlyhennykseen, Ritakallio sanoo.

Veromuutos taustalla

Uudistuksen taustalla on bonusten verotuskäytännön muutos. Lisäksi OP on Ritakallion mukaan halunnut yksinkertaistaa bonusohjelmaa ja lisätä bonuksien läpinäkyvyyttä.

OP-bonukset ovat ensi vuoden alusta lähtien omistaja-asiakkaan pääomatuloveron alaista tuloa.

Verotusuudistuksen myötä luotoista, säästöistä ja sijoituksista saadut edut eivät ole enää verovapaita, jos niitä käytetään muihin palveluihin kuin mistä ne ovat alun perin kertyneet. Esimerkiksi asuntolainan perusteella kertyvät bonukset eivät ole enää verovapaita, jos niitä käytetään vaikkapa vakuutusmaksuihin.

OP-bonuksia on maksettu omistaja-asiakkaille vuodesta 1999 lähtien lähes neljä miljardia euroa. Viime vuonna bonuksia maksettiin 314 miljoonaa euroa.

Muutokset koskevat reilua kahta miljoonaa omistaja-asiakasta.

OP Pohjolalle verouudistus maksaa Ritakallion mukaan noin 100 miljoonaa euroa. Ennakonpidätys on 30 prosentin suuruinen.

Epäreilu verokohtelu

Veromuutoksen taustalla on Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) vuonna 2021 tekemä aloite pankki- ja vakuutusalan bonusten verotuen poistamisesta. KKV:n mukaan verokohtelu suosi OP:ta kilpailijoiden kustannuksella. Bonusten verokohtelun aiheuttama verotuki oli tuolloin arviolta 100 miljoonaa euroa.

Verohallinnon tulkinta on ollut tähän asti, että bonukset ovat verottomia, jos ne käytetään saman yrityksen palvelu- tai vakuutusmaksuihin. Pohjola Vakuutus on kuulunut OP-ryhmään, joten bonuksia on voinut käyttää vakuutusmaksuihin.