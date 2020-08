OP Ryhmä aikoo muuttaa palvelumaksujen hintoja marraskuussa – syynä ylläpitokustannukset ja palvelujen kehittäminen

Finanssiryhmä OP Ryhmä kertoo verkkosivuillaan muuttavansa palvelumaksuja ja sopimusehtoja marraskuussa. Henkilöasiakkaille muutoksista tiedotetaan verkkopankissa tai kirjeitse kaksi kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Keskisuomalaisen mukaan OP:n käyttötileille on tulossa kahden euron kuukausimaksu.

OP:n tileistä ja maksamisesta vastaava johtaja Masa Peura kertoo sähköpostitse, että OP:n palvelumaksuihin tulee muutoksia 1.11.2020 alkaen, jolloin tulee voimaan myös käyttötilin kuukausimaksu ei-omistaja-asiakkaille. Käyttötilin kuukausimaksu on tilikohtainen.

– Maksu on suunniteltu kattamaan muun muassa regulaation myötä kasvaneita tileihin liittyviä kuluja. Palveluiden parantaminen ja ylläpitäminen maksaa ja meidän täytyy aika ajoin korjata hinnoitteluamme vastaamaan niistä syntyviä kustannuksia.

Parhain hintaetu omistaja-asiakkaille

OP Ryhmän muodostavat 141 jäsenosuuspankkia sekä niiden keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. OP:lla on yli kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta.

Peuran mukaan he haluavat tarjota omistaja-asiakkailleen parhaimman hintaedun, joten omistaja-asiakkaalle käyttötili on jatkossakin maksuton siinä osuuspankissa, jonka omistaja-asiakas hän on.