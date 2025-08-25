Onlyfans-kuvaukset sallinut opettaja vie potkunsa oikeuteen

2503, Keuda, Onlyfans
Opiskelija oli saanut opettajalta luvan tilojen käyttöön.MTV
Julkaistu 49 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Katariina Taleva

katariina.taleva@mtv.fi

Opettaja sai keväällä potkut, kun kävi ilmi että hän oli hyväksynyt opiskelijan Onlyfans-kuvaukset koulun tiloissa.

Keuda Järvenpään tekniikan alan toimipisteessä Onlyfans-kuvaukset sallinut ja sen takia potkut saanut opettaja on valittanut potkuistaan Helsingin hallinto-oikeuteen.

Keudan yhtymähallitus käsitteli asiaa viime viikolla kokouksessaan. 

Opettaja sai potkut maaliskuun lopussa sen jälkeen kun kävi ilmi, että hän oli sallinut opiskelijan kuvaavan Onlyfans-materiaalia koulun tiloissa. 

Keudan mukaan opettaja oli luovuttanut tilat käyttöön opetukseen liittymättömään tarkoitukseen vastoin ohjeistuksia ja nimenomaisesta kiellosta huolimatta. Myöskään työturvallisuudesta ei oltu Keudan mukaan huolehdittu, kun ulkopuolisia henkilöitä on päästetty Keudan tiloihin.

Keudan aiemman kertoman mukaan kuvaukset eivät tapahtuneet koulupäivän aikana, eikä niistä aiheutunut vaaraa kenellekään. 

Opettaja ei Keudan kertoman mukaan ollut kuvaustilanteessa mukana.

Opettaja valitti irtisanomisestaan jo aiemmin Keudan yhtymähallitukselle.

Opiskelija määrättiin tapauksen vuoksi keväällä etäopetukseen.

Lue myös: Onlyfansia kuvattiin koulussa: Opettajalle potkut, opiskelija etäopintoihin

Keudan ammattikoulussa kuvattiin Onlyfansia – näin kävi kuvauksia järjestäneelle opettajalle

Asiasta uutisoi ensin Keski-Uusimaa.

Lisää aiheesta:

Onlyfansia kuvattiin koulussa: Opettajalle potkut, opiskelija etäopintoihinKeudan ammattikoulussa kuvattiin Onlyfansia – näin kävi kuvauksia järjestäneelle opettajalleEspoolaiskoulun oppilaiden silmille rävähti pornoa kesken etäopetustuokion – "Emme saaneet poistettua tätä henkilöä"Huoltovarmuuskeskus kertoi suojamaskikohusta suorassa lähetyksessä – keskusrikospoliisi aloittaa tutkinnan, selvityksessä ei löydetty todisteita sisäpiirikaupoistaInstrumentariumin työntekijät jaoteltiin koulutustilaisuudessa väreihin, punaisten syytettiin myrkyttävän yritystä – Toimitusjohtajalle tuli kiire pyytää anteeksi, kun asiasta nousi kohuKaarinan lukion suurmusikaali peruttiin – opettaja on irtisanoutunut
OnlyfansJärvenpääKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Onlyfans