Onlyfans-kuvaukset sallinut opettaja vie potkunsa oikeuteen

Opettaja sai keväällä potkut, kun kävi ilmi että hän oli hyväksynyt opiskelijan Onlyfans-kuvaukset koulun tiloissa.
Keuda Järvenpään tekniikan alan toimipisteessä Onlyfans-kuvaukset sallinut ja sen takia potkut saanut opettaja on valittanut potkuistaan Helsingin hallinto-oikeuteen.
Keudan yhtymähallitus käsitteli asiaa viime viikolla kokouksessaan.
Opettaja sai potkut maaliskuun lopussa sen jälkeen kun kävi ilmi, että hän oli sallinut opiskelijan kuvaavan Onlyfans-materiaalia koulun tiloissa.
Keudan mukaan opettaja oli luovuttanut tilat käyttöön opetukseen liittymättömään tarkoitukseen vastoin ohjeistuksia ja nimenomaisesta kiellosta huolimatta. Myöskään työturvallisuudesta ei oltu Keudan mukaan huolehdittu, kun ulkopuolisia henkilöitä on päästetty Keudan tiloihin.
Keudan aiemman kertoman mukaan kuvaukset eivät tapahtuneet koulupäivän aikana, eikä niistä aiheutunut vaaraa kenellekään.
Opettaja ei Keudan kertoman mukaan ollut kuvaustilanteessa mukana.
Opettaja valitti irtisanomisestaan jo aiemmin Keudan yhtymähallitukselle.
Opiskelija määrättiin tapauksen vuoksi keväällä etäopetukseen.
Asiasta uutisoi ensin Keski-Uusimaa.