Digimummo Liisa, 71, auttaa muita vanhuksia digiaikaan, kun korona katkaisi yhteydenpidon – 93-vuotiaan sokean tablettigurun esimerkki todistaa, että kuka tahansa voi oppia

– Minulla on viisi viikkoa karanteenia takana. En ole ollenkaan nähnyt lapsia ja ystäviä, tai käynyt kaupassa. On ollut viime aikoina paljon iloa ja hyötyä näistä näköpuhelinsovelluksista, kuten Whatsapp, Skype ja monet muut, Ruusila kertoo.

"Jos mummo haluaa oppia Skypen käytön, pitää keskittyä siihen yhteen asiaan"

– Jos mummo haluaa oppia Skypen käytön, pitää keskittyä siihen yhteen asiaan. Sitten kun se on hallussa, pikkuhiljaa voidaan laatia uusia suunnitelmia. Usein virheenä on se, että yritetään opettaa kaikki mahdollinen yhdellä kertaa. Pitää olla yksi selkeä päämäärä heti aluksi alkuun.

– Olemme soitelleet naisen kanssa korona-aikana puhelimitse. Hänen esimerkki sai minut uskomaan siihen, että kuka tahansa voi oppia, kun on itsellä halu ja into. Se oli vaikuttavaa, että hän pystyi näkövammaisenakin selviämään asioista.

Ikäihmisten jääminen digitalisaation ulkopuolelle huolestuttaa

Korona-arestin alkamisen jälkeen monessa perheessä on pohdittu, kuinka omia isovanhempia on mahdollista tavata. Ruusila ei kuitenkaan ole ainoastaan huolissaan korona-ajasta. Hän on huomannut, että suuri osa ikäihmisistä jää tällä hetkellä digitaalisten palvelujen ulkopuolelle, koska se on nykypäivänä niin tärkeä osa sujuvaa asioiden hoitamista.