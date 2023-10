Onko Ukrainan vastahyökkäys epäonnistunut, Pekka Toveri? "Venäjä on oppinut virheistään"

Ukrainan vastahyökkäyksen edistyminen maarintamalla on ollut verkkaista. Sen sijaan Ukraina on onnistunut iskuillaan lisäämään painetta Venäjän merivoimien suuntaan Venäjän miehittämällä Krimillä ja myös muualla.

Pekka Toveri: Ukraina saanut puolustuslinjaan pienen aukon

– Eteneminen on ollut hyvin hidasta, Ukrainan joukot ovat päässeet parhaimmillaan vain toistakymmentä kilometriä eteenpäin.

– He ovat päässeet ensimmäiseen puolustuslinjaan kiinni ja saaneet siihen pienen aukon, mikä on kuluttanut mittavasti Venäjän voimaa ja pakottanut Venäjän reagoimaan.

– Vielä on ennenaikaista sanoa, että vastahyökkäys olisi epäonnistunut täysin, mutta selkeää on, että se ei ole toivotussa tavoiteaikataulussa, Toveri sanoo.

Merkkejä, että Venäjän Mustanmeren laivasto epäonnistui pahasti

Venäjä on äskettäin siirtänyt pois useita Mustanmeren laivaston aluksia Krimin niemimaalla sijaitsevasta Sevastopolin satamasta.

Toverin mukaan se on selvä merkki siitä, että Venäjän Mustanmeren laivasto on pahasti epäonnistunut tehtävässään.

– Laivasto ei ole pystynyt suojaamaan edes päätukikohtaansa Sevastopolia. Siksi sieltä on siirretty arvokkaimmat alukset eli 2–3 fregattia, sukellusveneet yhtä lukuun ottamatta, ja isot maihinnousualukset Venäjän mantereen puolelle.

Lisäksi Ukraina on onnistunut murtamaan Venäjän merisaarron, Toveri toteaa.

– Nyt Venäjä on joutunut vetäytymään Krimin lähelle ja näyttää siltä, että rahtiliikenne liikkuu jo lähellä Romanian ja Bulgarian rannikkoa ja merisaarto on rikottu.

"Tilanne on aikalailla 50–50"

Vaikka merellä Ukrainalla on ollut menestystä, maalla eteneminen ei siis kuitenkaan ole edennyt lännen ja varmasti myös Ukrainan itsensä toivomalla tavalla. Toverin mielestä tämä ei ole mikään yllätys, sillä voimasuhteet ovat tasaiset.

– Rintamalinja on lähes tuhat kilometriä pitkä. Molemmilla mailla on rintamalla noin puoli miljoonaa sotilasta. Kun katsoo raskasta aseistusta, tilanne on aikalailla 50–50.