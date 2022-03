Millainen voitto Ukrainassa riittäisi Putinille? Asiantuntijan mukaan Venäjän katse on nyt kääntymässä itään

– Venäjä pyrki nopeaan ja lyhyeen operaatioon. Nyt on kuukausi käyty sotaa, suuria tappioita on tullut eikä yhtään suurta kaupunkia ole saatu vallattua. Ukrainaa ei ole saatu painostettua lähellekään tavoitteisiin, joita Venäjä selkeästi hakee tässä sodassa. Kun kummallakaan ei ole voimaa nopeaan sotilaalliseen ratkaisuun, nyt mennään kestävyyskamppailuksi.

Painopiste saattaa siirtyä Donbassiin

Venäjän liikehdinnässä on viitteitä siitä, että se keskittyisi nyt Donbassin alueen valtaamiseen Itä-Ukrainassa. Kiovassa hyökkäys on pysähtynyt ja joukot ovat alkaneet linnoittamaan saavuttamiaan asemia ja miinoittamaan.

Venäjän eliittijoukoilla tappioita

– Se on tullut selkeästi ilmi, ettei Venäjä ole sotilaallinen suurvalta muuta kuin ydinaseen osalta. Keskittämällä valtaosan maavoimiensa operatiivisista joukoista, hei eivät siltikään pysty lyömään Ukrainaa. Kuukausi on taisteltu ja Ukraina näyttää vielä pystyvän pistämään kampoihin hyvin, ei puhettakaan, että he olisivat antamassa periksi.

– Hänen on saatava jonkinlainen voitto, jonka esitellä omalle kansalleen, se voisi olla esimerkiksi Luhanskin ja Donetskin alueiden haltuunotto. Ne Venäjä on tunnustanut itsenäisiksi kansantasavalloiksi. Nimenomaan näiden kyseisten oblastien alueet, joita Venäjällä ei vielä ole kokonaan hallussa.

– Mariupol pitää vallata ehdottomasti. Se on kahdeksan vuotta ollut Venäjällä piikkinä lihassa. Se on Asovin pataljoonan kotikaupunki, sitten voitaisiin ehkä myös sanoa, että nyt on saatu natsit tuhottua ja kertoa, että Ukrainan asevoimat on lyöty niin, etteivät ne pysty uhkaamaan. Joku tällainen paketti, joka voitaisiin myydä kansalle suurena voittona, jota lähdettiin hakemaan suunnitelman mukaan.