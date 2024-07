Onko tässä uusi hittilaji? Unohtakaa hohtokeilaus – täältä tulee hohtobaseball!

Cosmic baseball- nimellä kulkeva mailapeli on kaikkea muuta kuin tylsää ja tavanomaista.

Niin sanotussa hohtobaseballissa ottelut alkavat yöllä ja kenttä on valaistu vain kahdeksallatoista 500 watin mustavalolampulla.

Yleisö on löytänyt hyvin paikalle eriskummalliseen aikaan käytäviin otteluihin.

– Kun pallo laitetaan peliin, katsojat hullaantuvat. He ymmärtävät, että tämä on oikeasti mahdollista. Me pystymme tähän, Martin hehkuttaa.