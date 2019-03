Onko tässä uudenlainen apu masennuspotilaille? Nenäsuihkeena otettava lääke sai myyntiluvan Yhdysvalloissa

Esketamiini on nenän kautta otettava lääkesuihke, joka vaikuttaa nopeasti. Nenän limakalvoille suihkutettu lääke imeytyy nopeasti verenkiertoon.

Lääke on kehitetty anestesiassa käytössä olevasta ketamiinista.

Uuden lääkkeen annostusohje on kahdesti viikossa neljän viikon ajan. Nenäsumutteen saa ottaa vain valvotusti ja samana päivänä ei saa ajaa autoa. Nenäsumutteen lisäksi tulee käyttää suun kautta otettavaa masennuslääkettä.

Suomessa ollut myynnissä 20 vuotta

Tämä on ensimmäinen kerta, kun FDA myöntää myyntiluvan esketamiinille. Suomessa esketamiini on ollut käytössä 20 vuotta. Ketamiini sai myyntiluvan 1970.

Suomessakin on lähes puoli miljoonaa masennuslääkkeen käyttäjää.

– Kliinisissä tutkimuksissa on todettu, että esketamiini vaikuttaa nopeasti, jopa vuorokaudessa. Perinteiset masennuksen hoitoon käytettävät lääkkeet vaikuttavat hyvin paljon hitaammin, kertoo Kaukonen.

– Esketamiinin kanta-aine ketamiinia on käytetty anestesiaan jo 70-luvulta lähtien. Esketamiinin väärinkäytön potentiaali on olemassa ja muun muassa sen vuoksi Yhdysvalloissa on varmaan päädytty antamaan lääkesuihke valvonnan alla, sanoo Kaukonen.