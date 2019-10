Onko tässä enää mitään järkeä? Stockmannin sinistä viidennen tason ”statuskassia” myydään netissä jo lähes 400 eurolla – yli 10 000 euroa maksaneet kanta-asiakkaat saavat ilmaiseksi

Kassin etupuolella on sinisiä salmiakkiruutuja ja takapuolelta se on väriltään hillityn valkoinen. Myyjän mukaan kassi on täynnä mahtavia autenttisia yksityiskohtia, kuten sen takapuolella oleva MyStockmann-merkki. Lisäksi siitä löytyy lappu, jonka mukaan se on 100-prosenttista puuvillaa.