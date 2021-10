Onko Tappara-tähti tyrkyllä jo Leijonat-paitaan? Taiturihyökkääjä kuittasi utelut viileästi – "En ole miettinyt"

25-vuotias Levtchi on ollut Tapparan kantavia voimia jo parin edelliskauden ajan. Taiturimainen hyökkääjä on ollut tälläkin kaudella yksi kirvesrintojen suurimmista syömähampaista. Kultaista kypärää kantava Levtchi on takonut 15 ottelussa 14 tehopistettä.