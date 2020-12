Uusi ärhäkämpi koronavirusmutaatio voi vaikuttaa rokotuksiin: ”Mitä tartuttavampi virus on, sitä korkeampi kattavuus pitää olla”

Koronarokotukset aloitettiin eilen Suomessa. Kouvolan Sanom ien mukaan Suomessa on kuitenkin ilmennyt ensimmäinen tapaus Britanniasta lähtöisin olevaa koronaviruksen uutta muunnosta.

– Virukseen on tullut jo monia kymmeniä ja satoja muunnoksia, ja tähän asti mikään niistä ei ole ollut siinä kohdassa, mikä olisi rokotteen antaman suojan uhka. Toivotaan, että näin tässä uudessa brittimuunnoksessakin on. Aika tulee näyttämään: tutkimukset ovat käynnissä siitä, kuinka hyvin jo annettu rokote suojaa myöskin tältä muunnokselta, ylilääkäri kertoo.

Mutatoituneen viruksen on sanottu tarttuvan aiempaa hanakammin. Vaikuttaako se rokotekattavuuteen?

– Mitä tartuttavampi virus on, sitä korkeampi kattavuus pitää olla. Esimerkiksi tuhkarokossa, joka on äärimmäisen tartuttava, rokotuskattavuuden on oltava jopa 95 prosenttia, Nohynek sanoo.