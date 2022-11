Onko sukupuolisensitiivisyys uusi normi kasvatuksessa? Näin asiantuntija vastaa: "Ainoastaan voitettavaa"

Seta ry:n nuorisopoliittisen vaikuttamisen asiantuntija Lotte Telakiven mukaan sukupuolisensitiivisyys on ollut viime vuosina tapetilla valtakunnallisessa keskustelussa. Aihetta värittää edelleen faktatiedon lisäksi sekä tahallinen että tahaton väärinymmärrysten ylläpito.

Esimerkiksi sana sukupuolineutraalius on nykytiedon valossa jo vanhentunut käsite.

– Nykyään puhutaan sukupuolitietoisuudesta tai sukupuolisensitiivisyydestä. Kyse on siitä, että ketään ei kielletä olemasta sitä sukupuolta, mitä on. Tytöt saavat olla tyttöjä ja pojat poikia, mutta ymmärretään, että on myös muita, Telakivi sanoo MTV Uutiset Livessä.