Onko sitä rahaa vaiko ei? Kielioppivirhe muutti kokoomuksen kansanedustajan viestin täysin

Kansanedustaja Timo Heinonen painottaa tiedotusvälineille lähetetyssä viestissä valtiontalouden olevan äärimmäisen vakavassa tilassa. Heinosen mukaan Suomen talouden kuntoon laittaminen on alkanut viimeisellä mahdollisella hetkellä.

Tiedotteen otsikosta voi kuitenkin saada hyvin toisenlaisen käsityksen kuin mitä kansanedustaja varmasti on tarkoittanut. Yksi ylimääräinen väli nimittäin muuttaa sanomaa radikaalisti, kuten myös tavuviivan sijaan käytetty ajatusviiva.

Tiedote tuli toimituksen sähköposteihin otsikolla Kokoomuksen Heinonen: "Rahaa on" – politiikan aika on ohi. Näin kirjoitettuna sanoma on, että rahaa riittää, kun taas politiikka joutaa jo unholaan.

Välillä on väliä ja tässä tapauksessa turhalla sellaisella. Heinosen viesti siitä, että tuhlailun on loputtava, olisi välittynyt oikein näin kirjoitettuna: Kokoomuksen Heinonen: "Rahaa on" -politiikan aika on ohi.

– Olemme eläneet yli varojemme. Valtion kukkaronnyörit on asetettava nyt kireälle kaikkialta. Suomen vakava velkaantuminen ei käänny yksin kasvutoiveilla, vaan isänmaa tarvitsee nyt myös tiukkaa taloudenpitoa, Heinonen sanoo tiedotteessa.

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan Suomen talouden tilaa ei käännetä yhdellä budjetilla eikä yhdessä vaalikaudessa. Hän toteaa, että hallituksen säästöpäätökset vaikuttavat ja näkymää paremmasta on edessä.

– Suomi ottaa hallituksen päätösten myötä ensi vuonna lähes neljä miljardia euroa vähemmän velkaa.

– Ero Marinin vasemmistohallitukseen on kuin yöllä ja päivällä. Velkarahoitteisen "rahaa on" -politiikan aika on ohi, Heinonen toteaa tiedotteen sitaatissaan kieliopin kannalta täysin oikeaoppisesti.