Presidentti Niinistö nosti esille huoltaan talouspolitiikasta: "Jos viesti on se, että rahaa on..."

Presidentti Niinistöltä kysyttiin Politiikan toimittajat ry:n tilaisuudessa, kuinka huolissaan hän on Suomen taloustilanteesta ja ovatko hallituksen toimet riittäviä.

– Minua on nyt vähän arveluttanut, miten siinä on mahtanut käydä, Niinistö sanoi.

– Jos viesti on se, että rahaa on, sitä saa lisää, velkaakaan ei tarvitse maksaa ja korkoa ei ole. Vaikka sillä perustellaan julkista taloutta, kun tavalliset ihmiset lukevat ja suunnittelevat, että uskaltaisiko nyt ostaa asunto-osakkeen jossa taloyhtiön velka on 80 prosenttia eikä itse tarvitse paljoakaan rahaa, helposti päätyy siihen, että juu ei korkoakaan ole.