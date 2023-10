Onko sinulla tämä led-lamppu? Älä käytä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) varoittaa Vaarallisettuotteet.fi -sivustolla led-kasvilampun turvallisuuspuutteesta. Lampussa on havaittu sähköiskun riski.

Mania33-verkkokaupassa myydyssä led-lampussa (28W) on havaittu riittämätön erotus verkkojännitteisten osien ja kosketeltavien metalliosien välillä. Lisäksi suojaus vahingossa tapahtuvalta kosketukselta kannan jännitteisiin osiin lampun asettamisen aikana on puutteellinen. Niinpä on havaittu, ettei tuote täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 62560 vaatimuksia.