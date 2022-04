Onko Metsähallitus lahjonut vaikuttajia antamalla ilmaisia metsästyslupia? Oikeuskanslerinvirasto selvittää

Kansanedustaja kokee metsästämisen eri puolilla Suomea osaksi työtään

STT hankki asiakirjat, jotka maa- ja metsätalousministeriö toimitti Oikeuskanslerinvirastolle selvitystä varten. Listoilta paljastuu parisataa toimijaa, joille ilmainen lupa on myönnetty.

Ministeri Leppä kirjoitti torstaina Twitterissä, ettei ole hyödyntänyt hänelle myönnettyjä lupia.Kansanedustajista listalla ovat keskustan Mikko Kärnä sekä kokoomuksen Markku Eestilä. Eestilä on maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen ja pitänyt metsästysasioita esillä eduskunnassa.

– Koen, että se on kansanedustajan työtä silloin, kun on maa- ja metsätalousvaliokunnassa. Olisi hyvä, että kansanedustajat ymmärtäisivät laajemmin myös käytännön näkökulmia, Eestilä sanoo.

Julkisoikeuden professorissa etuus herättää kysymyksiä

Professori sanoo, että etuisuuksia myönnettäessä tulisi aina arvioida, miltä se näyttää ulospäin. Erityisesti asiaan tulisi kiinnittää huomiota, kun kyse on lainvalvontaviranomaisista kuten poliisista, jonka tehtävänä on myös valvoa metsästystä.

– Herää kysymys, mikä on peruste tälle etuudelle. Onko se yhteistyösuhteiden hoitaminen? Jos on, miltä se sitten näyttää ulospäin? Poliisihenkilö ei valvo kuin poikkeuksellisesti metsästystä, kun hän on itse metsästämässä.