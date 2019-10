Epäasiallisesta kohtelusta syytetylle johtajalle yli 200 000 euron kultainen kädenpuristus – näin Metsähallitus perustelee kohuttua erokorvausta

Metsähallitus on valtion liikelaitos ja käyttää näin ollen julkista rahaa. Valtioneuvosto on linjannut periaatepäätöksessään, miten valtion omistamien yhtiöiden pitää toimia ja millaisia irtisanomiskorvauksia valtion omistamien yhtiöiden johtajille tulisi maksaa.

STT:n yhteydenoton jälkeen ja perehdyttyään asiaan hän sanoo, että sen selvittämiseen tarvitaan lisää aikaa. Selvitys on tarkoitus esitellä sen valmistuttua ministeri Lepälle, kun Lepän kalenterista löytyy tilaa, Talvitie sanoo.

Johtamisella ei ollut vaikutusta erokorvaukseen

Selvitys on kuitenkin tehty ennen kuin Hyttinen irtisanoutui?

Laitinen sanoo, että irtisanomisajan palkka on "itsestään selvä normaali irtisanoutumisajan korvaus". Kuuden kuukauden erorahaa Laitinen perustelee Metsähallituksen edulla.

Miten on Metsähallituksen edun mukaista, että irtisanoutuneelle johtajalle maksetaan vielä kuuden kuukauden palkan edestä lisää rahaa?

Alkuperäisessä johtajasopimuksessa on sovittu 12 kuukauden kilpailukiellosta. Laitisen mukaan 12 kuukauden kilpailukielto on perusteltu, sillä Metsähallitus hallinnoi kolmasosaa Suomen pinta-alasta valtion maita ja metsiä ja tekee merkittävää liiketoimintaa. Metsähallituksen liikevaihto on noin 350 miljoonaa euroa.