Tuomiopäivää ennustavan kultin johtaja pyörtää puheitaan: pyytää nyt anteeksi koronaviruksen leviämistä Etelä-Koreassa

Etelä-Koreassa on todettu yli 4 000 koronavirustartuntaa, joista merkittävä osa on peräisin Daegun kaupungissa toimivasta uskonnollisesta yhteisöstä Shincheonjista. Yhteisöä on usein syytetty kulttimaisuudesta, ja sen jäsenet uskovat yhteisön perustajan vievän 144 000 ihmistä mukanaan taivaaseen tuomiopäivänä.