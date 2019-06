Jussi Kärki perussuomalaisten suosiosta: Mahdollisuus nousta vaikka kuin korkealle – "Halla-aho olisi mieluummin lukenut kirjoja ja käynyt elokuvissa"

– Tämä on tällainen toistuva ilmiö. Se mitä vaaleissa ja vaalien loppusuoralla tapahtuu, eli perussuomalaisten nousu, se yleensä jatkuu vaalien jälkeenkin. Ja sitten toisin päinkin. Se, kuka on alamäessä, sen alamäki yleensä jatkuu. Tässä tapauksessa se on keskusta.