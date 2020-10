Onko Kiinan Wuhan jo selättänyt koronan? Viruksen epäillyssä lähtökaupungissa on palattu normaaliin elämään

Keväällä Wuhanin kaupunki eristettiin 76 päiväksi. Julkinen liikenne keskeytettiin ja ihmiset olivat kotikaranteeneissa. Lokakuussa tilanne kaupungissa on varsin toinen. Autot seisovat aamuruuhkassa, ihmiset istuvat ravintoloissa ja iltaisin yökerhot ovat täynnä ihmisiä.

Yli 11 miljoonan asukkaan Wuhanissa talous on pikkuhiljaa elpymässä. Tehtaiden ovet ovat jälleen avautuneet, kuluttajat palanneet kauppoihin ja lapset koulun penkille, kirjoittaa South China Morning Post .

– Elämä Wuhanissa on käynnistynyt uudelleen ja palautunut entisille raiteilleen. Kaikki Wuhanissa asuvat ovat helpottuneita, sanoi media-alalla työskentelevä An An kiinalaismedialle.