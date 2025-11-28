Palkintosijoista kamppaillut Iivo Niskanen taipui viidenneksi bravuurimatkallaan 10 kilometrin perinteisen väliaikalähtökilpailussa. Voittoon Rukan maailmancup-avauksessa hiihti Norjan Martin Löwström Nyenget.

Iivo Niskanen oli kolmantena vielä viimeisessä väliaikapisteessä ennen maalia, 8,1 kilometrissä. Loppukilometreillä suomalainen kuitenkin taipui ja sijoittui lopulta viidenneksi.

Norjan Martin Löwström Nyenget voitti miesten maailmancup-avauksen 2,1 sekunnin erolla ennen maanmiestään Johannes Hösflot Kläboa. Itävallan Mika Vermeulen peittosi loppukilometreillä selkeästi Niskasen ja ylsi kolmanneksi, 4,2 sekuntia Nyengetiä hitaampana.

Niskasen edelle sijoittui myös kisan nelosena Norjan Andreas Fjorden Ree, jonka ero Nyengetiin oli 10,3 sekuntia. Niskanen hävisi Nyengetille 12 sekuntia.

Niskanen sanoi eilen MTV Urheilulle, että hän on pettynyt, jos ei yllä palkintokorokkeelle. Vuosi sitten hän voitti tämän bravuurikisansa maailmancup-avauksessa Rukalla.

Arsi Ruuskanen oli 15:s, Markus Vuorela 21:s, Ristomatti Hakola 22:s, Ville Ahonen 23:s, Niko Anttola 24:s ja Perttu Hyvärinen 25:s.

Naisten 10 kilometrillä uransa tähän kauteen päättävä Krista Pärmäkoski sijoittui parhaana suomalaisena yhdeksänneksi.