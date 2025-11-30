Suomalaismiehet taipuivat kauas kärkitaistosta maastohiihdon maailmancupin 20 kilometrin yhteislähtökilpailussa Kuusamon Rukalla.
Joni Mäki oli vapaalla hiihtotavalla parhaana suomalaisena 26:s. Ristomatti Hakola oli 28:s, Arsi Ruuskanen 29:s ja maailmancupin debytantti Kalle Parantainen 30:s.
Suomalaisnelikon ero kisan norjalaisvoittajaan Harald Östberg Amundseniin oli yli 50 sekuntia. Amundesnin maanmies Einar Hedegart oli toinen ja Ruotsin Edvin Anger kolmas. Johannes Hösflot Kläbo oli vasta 15:s.
