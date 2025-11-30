Juuri nyt Avaa

Iivo Niskanen sanoi ennakkoon, ettei hänellä ole kovin suuria odotuksia kilpailuun, kun hiihtotapa on vapaa ja kilpailumuoto yhteislähtö. Sprinttihiihtäjät saattavat olla nopeassa kelissä vahvoilla.

Suomen joukkue lähtee miesten kilpailuun Iivo Niskasen johdolla kello 11. Mukana ovat muiden muassa Perttu Hyvärinen , Ristomatti Hakola , Joni Mäki , Arsi Ruuskanen , Niko Anttola ja alkukauden yllättäjä Veeti Pyykkö .

Naisten kello 12.45 alkavaan kilpailuun starttaavat muiden muassa Krista Pärmäkoski , Kerttu Niskanen ja Vilma Ryytty .

– Mutta miehet hiihtävät edellä. Ehkä he pehmittävät rataa, mikä olisi oikein hyvä, Niskanen pohdiskeli.