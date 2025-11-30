Maastohiihdon maailmancupin ensimmäinen kilpailuviikonloppu huipentuu tänään Kuusamon Rukalla 20 kilometrin vapaan hiihtotavan vauhdikkaisiin yhteislähtökilpailuihin. Hiihtäjät uhkaavat joutua jäiselle hiihtouralle, kun sää kiepahtaa ennusteen mukaan pakkasasteiden puolelle.
Suomen joukkue lähtee miesten kilpailuun Iivo Niskasen johdolla kello 11. Mukana ovat muiden muassa Perttu Hyvärinen, Ristomatti Hakola, Joni Mäki, Arsi Ruuskanen, Niko Anttola ja alkukauden yllättäjä Veeti Pyykkö.
Iivo Niskanen sanoi ennakkoon, ettei hänellä ole kovin suuria odotuksia kilpailuun, kun hiihtotapa on vapaa ja kilpailumuoto yhteislähtö. Sprinttihiihtäjät saattavat olla nopeassa kelissä vahvoilla.
Sprinttimenestykseen tottunut Mäki hyväksyi ennakkoarviot.
– Voi olla, mutta itseni täytyy olla hereillä heti lähdöstä, kun joudun lähtemään kilpailuun niin kaukaa kärjen takaa, Mäki totesi.