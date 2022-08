Puolueiden puheenjohtajat maalasivat synkkää kuvaa Euroopan ensi talvesta – "Yltäkylläisyyden aika on ohi"

– Jos Eurooppa ja länsimaat näyttävät heikolta, niin se maailmalla huomataan. Meidän pitää tässä tilanteessa olla vahvoja, meidän pitää olla rohkeita ja meidän pitää puolustaa demokraattisia arvoja. Ja sen vuoksi on aivan välttämätöntä, että Ukraina voittaa sodan. Heidän tehtävänsä on määritellä, millä ehdoilla rauha voidaan solmia. Meidän tehtävämme on tukea heitä kaikin mahdollisin keinoin tässä, hän sanoi.