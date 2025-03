Onko Elon Muskin Starlinkille vaihtoehtoa Ukrainassa? Eurooppalaisen kilpailijan pörssikurssi nousi raketin lailla

Ukrainan käyttämän Starlink-palvelun jatkon puolesta on pelätty Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin hallinnon aikana.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin ailahtelevuus Ukrainan suhteen on herättänyt pelkoa muun muassa siitä, että Ukraina menettäisi Starlink-satelliittiyhteydet, jotka ovat olleet elintärkeitä sodassa. Trumpia tukevan miljardööri Elon Muskin SpaceX-yhtiön satelliitti-internet on ollut tärkeä sekä sotatoimille että sotilaiden kotipuoleen viestinnälle.

– Alussa se oli lähestulkoon vallankumouksellinen, kun ensimmäistä kertaa maailmanhistoriassa internet-yhteys ulottui eturintamalle asti, niin että sotilaat pystyivät käyttämään puhelimia ja hoitamaan kommunikaatiota myös horisontaalisesti, ei pelkästään linjoja pitkin keskusyksikköön, arvioi Starlinkin merkitystä STT:lle Ulkopoliittisen instituutin (Upi) tutkija Markus Holmgren.

Uutistoimisto Reuters kertoi helmikuun lopulla, että Trumpin hallinto oli väläyttänyt Starlink-palvelun katkaisua Ukrainassa osana maiden välisen mineraalisopimuksen hierontaan liittynyttä kiistaa.

– Starlink on ollut se digitaalinen liima, joka on pitänyt Ukrainassa sekä kansalaiset että taistelijat yhdistettynä aina sodan ensi päivistä lähtien. Ukrainassa on kymmeniä tuhansia Starlink-päätteitä. Kaiken sen korvaaminen vaatisi aikaa ja rahaa. Starlinkin kaistaan ja suorituskykyihin yltäminen olisi myös haastavaa, kertoo washingtonilaisen ajatushautomo Center for Strategic & International Studiesin (CSIS) asiantuntija Clayton Swope sähköpostitse.

1:42 Starlinkin menetys olisi Ukrainalle tuntuva takaisku – näin se hyödyntää Elon Muskin satelliitteja.

Viime viikolla Elon Musk sanoi omistamassaan viestipalvelu X:ssä, että Ukrainan rintama romahtaisi, jos hän estäisi Ukrainalta pääsyn Starlinkiin. Tähän Puolan ulkoministeri Radoslaw Sikorski vastasi muistuttamalla, että Puola rahoittaa Ukrainan Starlink-yhteyksiä ja sanoi Puolan etsivän vaihtoehtoisia palveluntarjoajia, jos Starlink osoittautuu epäluotettavaksi.

Tähän Musk vastasi solvaamalla Sikorskia ja sanomalla, ettei Starlinkille ole vaihtoehtoja. Kiistaan osallistui myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio.

– Keksit tämän päästäsi. Kukaan ei ole uhannut katkaista Starlinkia Ukrainalta, Rubio vastasi X:ssä Sikorskille.

Musk vakuutti, että vaikka hän olisikin eri mieltä Ukrainan-politiikasta, Starlink "ei koskaan" sulje päätteitään Ukrainassa tai käytä niitä neuvottelutyökaluna.

Vaihtoehtojen pohdinta herätti pörssin

SpaceX:n eurooppalaisen satelliittikilpailijan Eutelsatin toimitusjohtaja Eva Berneke kertoi uutistoimisto Bloombergille maaliskuun alussa käyneensä keskusteluja EU:n kanssa siitä, voisiko yhtiö korvata Starlinkia Ukrainassa, kertoi Kyiv Independent. Spekulaatio on näkynyt Eutelsatin pörssikurssissa, joka on noussut helmi- ja maaliskuun vaihteessa yli 300 prosenttia, kertoo CNBC.

Asiantuntijoiden mukaan mikään vaihtoehtoinen verkko ei kuitenkaan tällä hetkellä voi korvata Starlinkia täydessä laajuudessaan.

– Niitä kovasti kyllä rakennetaan ja syytä toki onkin, se monopoliasema on vaarallinen ja monella tapaa ongelmallinen, mutta nähdäkseni ei ole vielä olemassa sellaista (satelliittien) konstellaatiota, joka pystyisi oikeasti kilpailemaan Starlinkin kanssa varsinkaan laajuudessa, sanoo Upin Holmgren.

– On eurooppalaisia vaihtoehtoja kuten (Eutelsatin) OneWeb ja SES:n O3b, mutta nämä palvelut eivät pysty vastaamaan Starlinkin kapasiteettiin Ukrainassa, sanoo CSIS:n Swope.

EU on pyrkinyt lisäämään omia satelliittikyvykkyyksiään jo ennen Trumpin toisen kauden tuomaa epävarmuutta. Euroopan komissio valitsi viime vuoden loppupuolella Eutelsatin ja kahden muun eurooppalaisen satelliittiyhtiön Hispasatin ja SES:n muodostaman SpaceRISE-konsortion rakentamaan Iris2-satelliittiverkkoa.

– Jos Euroopan maat alkavat kyseenalaistaa Yhdysvaltojen luotettavuutta ja yhdysvaltalaisyrityksiä avaruuspalveluissa, se toimii hyvänä perusteluna Iris2-satelliittikonstellaation kaltaisille hankkeille. Se saattaa myös luoda tilaisuuden Kiinalle lisätä vaikutusvaltaansa ja liiketoimintaansa avaruusalalla, arvioi Swope.

Italiassa heräsi poru Muskin puheista

Ukrainan kansallisen turvallisuuden ja puolustuksen neuvoston jäsen Andrii Kovalenko kertoi Washington Postille maaliskuun alussa, että Ukrainan riippuvuus Starlinkista on vähentynyt sitten Venäjän aloitettua laajan hyökkäyksensä kolme vuotta sitten.

Kovalenkon mukaan rintama on nykyisin täynnä valokuitukaapeleita, nopeita modeemeja ja vaihtoehtoisia satelliittipalveluja "ruotsalaisilta ja saksalaisilta palveluntarjoajilta".

Lehden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan mikään yksittäinen kilpaileva satelliittioperaattori ei kuitenkaan vedä vertoja Starlinkille yhteyksien nopeudessa, kattavuudessa ja laitteiston helppokäyttöisyydessä. Todennäköisempänä pidetäänkin sitä, että ilman Starlinkia Ukraina joutuisi turvautumaan useista eri palveluista koostuvaan tilkkutäkkiratkaisuun.

Muskin viikonlopun kommentit nostattivat sisäpoliittista väittelyä Italiassa, jossa pääministeri Giorgia Melonin hallitus on ajanut 1,5 miljardin euron kauppaa SpaceX:n kanssa turvallisten Starlink-yhteyksien hankkimiseksi maan diplomaateille ja asevoimille. Muskin mainittua Ukrainan rintaman romahtamisen ilman Starlinkia Italian oppositio hyökkäsi hallitusta vastaan.

Meloni on kehunut erinomaisiksi suhteitaan Muskiin, jota Italian pääministeri on luonnehtinut neroksi. Meloni puolusti hanketta tammikuussa sanomalla, ettei Starlinkille ole vaihtoehtoja. Maaliskuussa Eutelsatin toimitusjohtaja Eva Berneke kuitenkin kertoi käyneensä keskusteluja Italian hallituksen kanssa.

Kiertoradat ja taajuudet rajallisia luonnonvaroja

Eutelsat ei ole täysin itsenäinen SpaceX:stä. Yhtiö esimerkiksi laukaisi 20 satelliittia kiertoradalle viime vuoden lokakuussa SpaceX:n Falcon 9 -raketilla Kaliforniasta.

Starlinkin haastaminen puhtaasti eurooppalaisin voimin on vaikeaa, koska vastassa on periaatteessa kaksi osittaista monopolia, arvioi Upin tutkija Holmgren: itse satelliittikonstellaatio ja SpaceX:n kantoraketit, joilla satelliitit lähetetään kiertoradalle. Ongelma on myös se, että kiertoradat ja viestiliikenteen käyttämät säteilytaajuudet ovat rajallisia luonnonvaroja.

– Varsinkin matalan kiertoradan korkeudella ne kiertorataslotit ovat rajallisia. Satelliitit eivät voi liian lähellä toisiaan kiertää, ja siellä on paljon romua. -- Starlink on niin iso, että sen kokoisia vastaavia järjestelmiä ei kauhean montaa voida rakentaa, Holmgren sanoo.

Euroopan maat ovat historiallisesti olleet riippuvaisia Yhdysvalloista ja Venäjästä avaruuslaukaisuissaan. Euroopan oma avaruuskeskus sijaitsee Etelä-Amerikassa Ranskan Guayanassa.

Upin tutkijan mukaan uusia laukaisualustoja voitaisiin kyllä tarvittaessa rakentaa Etelä-Eurooppaan ja myös Pohjois-Eurooppaan, jos satelliitteja halutaan lähettää pohjois-etelä-suunnassa kulkevalle kiertoradalle. Nämä kiertoradat eivät tosin ole yhtä suosittuja, koska suuren osan ajasta satelliitit liikkuisivat asumattomien alueiden yllä.