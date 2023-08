Onko 100 000 euroa ylimääräistä? Polestar 3 pikavisiitillä Suomessa – tältä se näyttää

Volvon tytäryhtiö Polestarin seuraava markkinoille saapuva malli, Polestar 3, on parhaillaan ensimmäisellä vierailullaan Suomessa. MTV Uutiset kävi tutustumassa autoon tuoreeltaan.

Polestar Suomen toimitusjohtaja Tommi Luopajärvi kertoi, että merkittävin ero designin lisäksi sisarmalli Volvo EX90:een on Polestar 3:n viisipaikkaisuus. Polestaria ei saa lainkaan seitsenpaikkaisena, kun taas samalle arkkitehtuurille perustuva EX90 on aina tarjolla kolmella penkkirivillä.

Luopajärvi ei usko, että Polestar 3 ja EX90 tulevat syömään toistensa myyntiä, koska autojen kohderyhmä on sen verran eri. EX90 on edustusluokkaan asemoitu perhekuljetin, kun taas Polestar 3 pyrkii vetoamaan sporttisuutta ja veistoksellisen minimalistista designia arvostaviin. Vaikka tämän kokoluokan katumaasturit harvemmin ovat nuorempien ostajien hankintalistalla, voi Polestar 3 olla poikkeus.

Iso, mutta ei möhkö

Polestar 3 on aina nelivetoinen, ja aktiivinen ilmajousitus on vakiovarusteena. Järjestelmä alentaa myös ilmanvastusta laskemalla autoa kovemmilla nopeuksilla, ja kuljettaja voi valita eri jousitustiloja keskinäytön avulla.

Vaikka Polestar 3 on iso auto, on se luonnossa jopa hieman pienemmän näköinen kuin kuvissa. Vahvasti laskeva kattolinja sekä tietynlainen farmarimaisuus tekevät autosta varsin sulavan näköisen. Takapenkillä on luiskamaisesta katosta huolimatta mukavasti pääntilaa myös yli 180-senttiselle matkustajalle. Sen sijaan reisitukea ei takapenkillä ole kovinkaan runsaasti yhtään pitkäkoipisemmalle.