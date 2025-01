One Morning Left lataa kovat odotukset UMK-show’lleen: "Tällaista ei ole koskaan aikaisemmin tehty"

One Morning Left -heviyhtye on mukana Uuden Musiikin Kilpailun finaalissa 8. helmikuuta.

One Morning Left -heviyhtye on yksi tämän vuoden Uuden Musiikin Kilpailun finalisteista. Suuri finaalikoitos käydään Tampereen Nokia Arenalla 8. helmikuuta, missä yhtye esittää kappaleensa Puppy.

Yhtyeen muodostavat laulaja-kitaristi Leevi Luoto, laulaja Mika Lahti, kitaristi Juuso Turkki, basisti Miska Sipiläinen ja rumpali Dennis Hallbäck. Yhtye on tehnyt musiikkia vuodesta 2008 asti.

One Morning Left -yhtye vasemmalta oikealle: Leevi Luoto, Dennis Hallbäck, Mika Lahti, Miska Sipiläinen ja Juuso Turkki.

Luoto arvelee, että heidän ulkonäkönsä ja musiikkigenrensä vuoksi heiltä odotetaan tietynlaista musiikkia.

– Kun jengi käy kuuntelemassa aikaisempia kappaleita, he tajuavat, että olemme sekoitelleet eri genrejä. Olemme varmasti vähiten kuunnelluin tai tiedetyin artisti tässä kilpailussa. Meillä on paljon tanssittavia elementtejä. Sen voin sanoa, että biisimme aikana, vaikka se on heviä, pystyy tanssimaan kaikki, Luoto lupasi UMK:n mediatilaisuudessa.

Show on viisikon mukaan kontrastintäyteinen, yllätyksellinen ja äärimmäisen hikinen sekä energinen.

– Hiki tulee myös katsojille, Luoto arveli.

– Tällaista ei ole koskaan aikaisemmin tehty, Sipiläinen lupasi yhtyeen esityksestä.

