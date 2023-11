Omituinen nakuhahmo tallentui Googlen katukuvaan Utahissa – viaton selitys

Googlen Street View'n tarjoama näky Utahissa sijaitsevan Bluffin kaupungin Bears Ears Visitor Centeristä ehti hiljattain herättää hämmennystä sosiaalisessa mediassa, kertovat New York Post sekä Mirror .

– Olen asunut Bluffissa 12 vuotta, enkä siltikään tiedä, mikä se on, kommentoi eräs tiktokkaaja .

Tästä oli oikeasti kyse

"Nakuhahmo" on uutismedioiden mukaan todellisuudessa vain omituinen "patsas", jonka tarkoitus on myös toimia variksenpelättimen tavoin. Hahmo ei ole edes ainoa laatuaan Bluffin kaupungissa, vaan erikoisia patsaita on muuallakin.