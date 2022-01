Omikron leviää salamavauhtia Yhdysvalloissa – MTV Uutisten kirjeenvaihtaja: Lentoja peruttu, klinikoita suljettu ja ravintoloiden on hankalaa löytää tervettä henkilökuntaa

MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kertoo New Yorkista, että omikron näkyy kaupungin toiminnassa ja jokapäiväisessä elämässä. Esimerkiksi julkista liikennettä on jouduttu perumaan, koska tervettä henkilökuntaa ei riitä ajamaan vuoroja.

– Lentoja on peruttu, terveysklinikoita on jouduttu pistämään kiinni, joissa kaupunkilaisten koronatestejä täytyisi nimenomaan ottaa. Ravintoloitsijat kertovat, että ovia on hankala pitää auki, kun koronatonta henkilökuntaa ei löydy.