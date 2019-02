Omaisten suru: Hanna säästi vuoden saadakseen muistolaatan isovanhemmilleen, mutta se ei käy seurakunnalle – "Sitten kun meistä aika jättää, he unohtuvat ajan virtaan"

Hanna Hongiston isoisä kuoli vuonna 2011 ja isoäiti joulukuussa 2018. Isovanhemmat olivat pienituloisia, joten heidän kuolinpesästään ei löytynyt varoja hautauksen järjestämiseen. Myös Hongiston vanhemmat olivat pienituloisia. Hongisto itse on opiskelija.

Nimettömyys on jäänyt vaivaamaan

Hongiston isovanhempien tuhkat siroteltiin Turun hautausmaan muistolehtoon. Muistolehdossa on niin sanottu anonyymi muistomerkki, johon ei saa kiinnittää nimilaattoja, vaan sen äärelle voi tuoda esimerkiksi leikkokukkia vainajien muistamiseksi.

Hongisto kertoo, että perhe on käynyt paikalla merkkipäivinä muistelemassa isovanhempia, mutta nimettömyys on jäänyt vaivaamaan.

– Iskää ja itseäni on surettanut, kun ei isovanhemmista ole nimeä jäljellä missään. Että sitten kun meistä aika jättää, he unohtuvat ajan virtaan, Hongisto sanoo.

Vastaanotto oli tyly

Hongisto tiesi, ettei muistolaattaa saisi Turun päähautausmaalle, sillä sen muistolehto on tarkoitettu anonyymiksi. Hän elätteli kuitenkin toiveita, että muistolaatan saisi jonkin muun hautausmaan muistolehtoon. Tärkeintä ei ollut paikka, vaan se, että olisi nimilaatta, jonka luokse mennä.

"Asia ei ilmeisesti tullut esille"

– Pääperiaatteena on, että muistolaatta laitetaan sinne minne vainajat on haudattu, mikäli nimimahdollisuus on.