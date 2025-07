Humppilasta paljastui luvaton hautausmaa – aville tullut yllättäviä pyyntöjä

Avi on saanut kansalaisilta yhteydenottoja, että he haluavat tulevaisuudessa tulla haudatuksi nyt toistaiseksi käyttökieltoon asetetulle hautausmaalle.

Humppilassa on paljastunut luvaton hautausmaa, jonne on vielä viime vuosinakin haudattu luvattomasti vainaja. Paikkaa on kutsuttu Vallan nummen sekä Huhtaan hautausmaaksi.

Itä-Suomen aluehallintovirasto kielsi viime viikolla hautaamisen hautausmaalle toistaiseksi, sillä sille ei ole löytynyt ylläpitäjää, jolla olisi hautaustoimilaissa säädetty lupa hautausmaan käyttöön.

Hautausmaalla on avin mukaan yhteensä 35 hautapaikkaa, joissa on jonkinlainen muistomerkki, kuten hautakivi.

Ensimmäiset hautaukset ovat tapahtuneet muistomerkkien mukaan 1920-luvulla ja viimeisimmät 2020-luvulla.

Asia on Itä-Suomen avissa hoidossa, sillä siellä hoidetaan keskitetysti hautaustoimilain mukaiset tehtävät koko Suomessa.

Hautausmaalle oltiin hautaamassa vainajaa kesällä

Hautausmaaluvan selvittäminen lähti liikkeelle keväällä 2025, kun aluehallintovirasto sai ilmoituksen, jonka mukaan hautausmaalle oltaisiin hautaamassa tänä kesänä vainaja.

– Sinne ei ole käsittääkseni tänä vuonna kuitenkaan haudattu ketään, kertoo Itä-Suomen aluehallintoviraston johtaja Anu Liljeström.

Avin päätöksessä kerrotaan, että Humppilan seurakunnan tietojen mukaan viimeisen parin vuoden aikana sinne on haudattu vainaja, mutta ei ole tietoa siitä, kuka on hautauksen hoitanut.

Liljeströmin mukaan aluehallintovirastolle on tullut käsitys, että hautausmaalla ei ole luvallista ylläpitäjää.

Vuodelle 1926 päivätty hautausmaan perustamisluvan mukaan lupa on silloin myönnetty Kristuksen Pyhä Seurakunta -nimiselle uskonnollisille yhdyskunnalle.

Kyseisen yhdistyksen toiminta loppui kuitenkin jo 1930-luvulla.

Tämä hautausmaasta tiedetään Hautausmaan perustamispäätös tehtiin kesäkuussa 1926 Kristuksen pyhän seurakunnan kokouksessa. Hautausmaan perusti 9 henkilöä. Piirilääkäri piti aluetta hautausmaaksi sopivana. Hautausmaa tunnetaan myös kirkosta eronneiden hautausmaana, vaikka perustajat eivät olleet ateisteja. Hautausmaahan liittyy paikallistiedon mukaan käsitys, että se on ollut myös kommunistien ja vasemmistolaisten suosiossa. Kristuksen pyhä seurakunta perustettiin vuonna 1926, ja se uskoi ja tunnusti luterilaisen opin ja uskon tunnustuskirjat. Seurakunnan toiminta on lakannut jo 1930-luvulla. Pääkaupunkiseudun ateistit ry -sivuston mukaan hautauspaikkoja ei myydä, vaan ne luovutetaan maksutta. Sivuston mukaan vielä puolet hautapaikoista olisi käyttämättä. Sivuston mukaan hautausmaalla on myös kaksi sotilasvainajaa. Lähde:Pääkaupunkiseudun ateistit ry -sivusto



Omaiset ”hyvässä uskossa”

Liljeström kertoo, että viikko käyttökiellon asettamisen jälkeen heille on tullut yhteydenottoja hautausmaahan liittyen.

– Haudattujen omaiset ovat olleet yhteydessä, samoin ihmiset, jotka toivovat tulevansa haudatuksi hautausmaalle, hän kertoo.

Liljeströmin mukaan vainajien omaisilla on ollut sellainen käsitys, että hautausmaa on laillinen.

– He eivät ole tienneet, että hautausmaalla ei ole virallista toimijaa. Hyvässä uskossa ovat olleet.

Hautausmaan ylläpitäjän on sitouduttavat vähintään 100 vuoden vastuuseen viimeisestä hautauksesta laskien.AVI/Anna Hakkarainen

Omaiset ovat pitäneet huolta hautapaikkojen siisteydestä.

Mikäli hautausmaalle on haudattu vuonna 2004 säädetyn hautaustoimilain voimaan tulon jälkeen, tulee hautausmaan täyttää sille hautaustoimilaissa määritellyt lupaehdot.

Ylläpitäjänä voi toimia vain kunta, rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta, yhdistys tai säätiö.

Ylläpitäjän on sitouduttavat vähintään 100 vuoden vastuuseen viimeisestä hautauksesta laskien.

Avi on antanut hautausmaan hautauskiellon toistaiseksi yleistiedoksiantona, koska ei ole pystynyt selvittämään tahoa jolle kiellon voi antaa.

Avissa toivotaan, että kieltoa noudatettaisiin.

– Avilla ei ole toimivaltaa yksityishenkilöihin, jos joku kieltoa menee rikkomaan. Se menisi sitten poliisille arvioitavaksi, Liljeström sanoo.

Liljeström sanoo kehottaneensa vainajien omistajia keräämään epävirallista hautausmaarekisteriä haudatuista vainajista, jotta tuleville sukupolville jäisi tietoa asiasta.

– Olen kannustanut myös selvittämään paikallisesti, olisiko hautausmaakiinteistöön liittyvät vaatimukset mahdollista saada kuntoon ja löytyisikö muutoin hautaustoimilan edellytykset täyttävää yhteisöä, joka voisi hakea lupaa tälle hautausmaalle, Liljeström sanoo.