Haudankaivajaakin pelottaa liikkua työmaallaan, sillä puiden lumikuorma kriittisessä tilassa: "En halua sinne yhtään lisää kuolleita"

– Jos ihmisen päälle sellainen tulee, niin se on henki pois. Ne ovat niin isoja ja painavia, varoittaa Talvisalon hautausmaalla työskentelevä Marko Ruuskanen.

Toistaiseksi on onneksi säästytty loukkaantumisilta. Ruuskanen päätti kehottaa ihmisiä erityiseen varovaisuuteen ja kirjoitti suuren huomion saaneen päivityksen sosiaaliseen mediaan.

– Tilanne on ihan kriittinen. Oksia on hyvin paljon katkeamispisteessä. Useita kymmeniä oksia on jo tullut alas autojen ja käytävien päälle, Ruuskanen kertoo.