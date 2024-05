Omaa ohjelmaansa vetänyt Miikka Koivisto irtisanoutui Yleltä protestina viisuosallistumiselle: "Free Palestine"

View this post on Instagram

Julkaisu on kerännyt runsaasti kannustavia kommentteja.

– Kiitos!! On todella, todella, todella arvostettavaa ja iso juttu! kolmas kiittää.

Koivisto kertoi päätöksestään myös ohjelmansa viimeisessä lähetyksessä. Hän aloitti lähetyksen kertomalla, että kyseessä on viimeinen jakso uuden vaihtoehtomusiikin ohjelmaa hänen vetämänään ja samalla hänen viimeinen päivänsä töissä Yleisradiolla.

– Yli 30 000 tapettua ihmistä ei ole ollut riittävä syy sulkea Israelia kisoista. Viisujärjestäjä EBU:n perustelu on, että kilpailu on luonteeltaan epäpoliittinen ja sulkemiselle ei näin ole perusteita. Sehän ei ole totta. Israelin päästäminen näihin juhliin on kansanmurhaa vähättelevä, erittäin puolueellinen ja poliittinen teko, sanotaan siitä sitten toisin tai ei, hän jatkoi.