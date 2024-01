Oma tiimi jekutti Sexmanea pahemman kerran – totuus paljastui pian: "He sanoivat ensin, että…"

– Se on rehellistä tarinaa minun tunnekuohuistani ja kappale kantaa nimeä Mania. Tässä on ollut iso tuotanto ja paljon siistejä tuottajia mukana. Minä olen valmis, Sexmane kertoi UMK:n lehdistötilaisuudessa.

– Olin silloin salilla kävelemässä juoksumatolla. Tiimini soitti ja he sanoivat ensin, että minä en pääse. Jossain kohtaa he paljastivat, että kyllä sinä pääset. Varmaan aika monen tiimi on tehnyt noin. Kyllä minulla tuli sellainen, jes, Sexmane muistelee.