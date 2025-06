Trumpin pojan tukema kohuprojekti kuohuttaa – "Voivat johtaa kuolemaan"

Donald Trump Jr.:nkin tukemaa Enhanced Gamesia vastaan on nyt julkaistu tiukkasanainen kannanotto.

Uutena projektina urheilukentälle hyrskyttävä Enhanced Games on kohauttanut salliessaan urheilijoille dopingin käytön.

Ensimmäinen Enhanced Games -kilpailutapahtuma on aiemmista suunnitelmista siirtynyt, mutta se on tällä erää tarkoitus järjestää toukokuussa 2026 Las Vegasissa.

Olympiaurheilijat ovat tuominneet dopingkilpailut voimakkaasti. Kansainvälisen olympiakomitea KOK:n ja Maailman antidopingtoimisto Wadan urheilijakomiteat julkaisivat tiistaina yhteislausunnon, jossa Enhanced Gamesin kuvailtiin olevan "petos kaikkea sitä kohtaan, mitä me edustamme".

– Suorituskykyä parantavien aineiden ja menetelmien promotoiminen lähettää vaarallisen viestin – erityisesti nykyisille ja tuleville urheilijasukupolville, tiedotteessa kirjoitetaan.

– Tällaiset aineet voivat johtaa vakaviin, pitkäaikaisiin terveydellisiin seuraamuksiin – jopa kuolemaan – ja urheilijoiden kannustaminen niiden käyttöön on täysin vastuutonta ja moraalitonta. Mikään urheilumenestys ei ole tällaisen hinnan arvoista.

"Superinhimillisyyttä" tavoittelevassa Enhanced Gamesissa urheilijoita jopa kannustetaan käyttämään dopingia lääkärien valvonnassa.

Enhanced Gamesin perustaja Aron D'Souza on lausunut, että "kiihtyvän teknologisen ja tieteellisen muutoksen aikakaudella maailma tarvitsee urheilutapahtuman, joka syleilee tulevaisuuden, erityisesti lääketieteen edistysaskeleita".

Trump Jr.: "Se loppuu nyt"

2:49 Suekin testauspäällikkö puuskahtaa dopingin sallivista kisoista: "Soditaan urheilun arvoja vastaan."

Muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin poika Donald Trump Jr. on tukemassa Enhanced Gamesia. Hän on mukana johtamassa sijoitusyhtiö 1789 Capitalia, joka on satsannut dopingkisoihin viimeisimmällä rahoituskierroksella.

– Yli 100 vuoden ajan globaalista urheilusta vastaava eliitti on tukahduttanut innovaatioita, murskannut yksilön suuruutta ja kieltäytynyt antamasta urheilijoiden ylittää mahdollisuuksien rajoja. Se loppuu nyt, Trump Jr. sanoi.

Hänen mukaansa "Enhanced Games edustaa tulevaisuutta: todellista kilpailua, todellista vapautta ja todellisten ennätysten rikkomista". Dopingkisoissa on presidentin pojan mukaan kyse "huippuosaamisesta, innovaatioista ja Amerikan hallitsevasta asemasta maailmannäyttämöllä".

– Enhanced Gameseista tulee valtavat, enkä voisi olla ylpeämpi voidessani tukea tätä liikettä, joka muuttaa urheilua ikiajoiksi.