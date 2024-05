Leijonat-mestari siirtyy Tapparasta ulkomaille: "Voittajatyyppi"

Kemiläisen odotetaan tuovan Sparta Prahaan kokemuksen ohella etenkin "voittajamentaliteettia". Seura luonnehti, että "minne hän on mennytkin, hän on voittanut".

– Olimme erittäin kiinnostuneita hänen tyyppisestään pelaajasta. Rightin puolustaja, joka pystyy tukemaan hyökkäyksiä erittäin hyvin. Hänellä on erinomainen laukaus, ja hän on samalla erittäin luotettava puolustuksessa. Lisäksi hän on voittajatyyppi. Valtteri Kemiläinen on myös pelaaja, jolla on upea luonne ja joka on erittäin kiinnostunut Spartaan liittymisestä, Divisek kuvaili.