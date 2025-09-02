Olympiavoittaja kesken syöpähoitojen suoraan kentälle – "Mistä tämä nainen on tehty"

Käsipallon supertähti Camilla Herrem, 38, palasi suoraan syöpähoidoista pelikentälle. Viime viikon tiistaina viimeisessä kemoterapiassa käynyt norjalainen pelasi sunnuntaina täyden ottelun, kun hänen seuransa Sola kohtasi kauden avauspelissä Oppsalin.

Urallaan yhteensä 17 arvokisamitalia (muun muassa kaksi olympiakultaa, kolme maailmanmestaruutta ja kuusi Euroopan mestaruutta) voittanut Herrem kertoi aiemmin kesällä, että hän on sairastunut rintasyöpään. Hän kävi kesän aikana neljästi kemoterapiassa. Viimeinen kerta oli viikko sitten. Tämä ei kuitenkaan hidastanut Herremiä, joka oli heti kauden avausottelussa mukana.

– Tämä on täysin poikkeuksellista, ensin syöpädiagnoosi, sitten kemoterapia, harjoitellut samalla koko ajan ja nyt mukana kauden avauksessa. Ihmettelen, että mistä tämä nainen on tehty, käsipalloasiantuntija Bent Svele sanoi Norjan TV2:n lähetyksessä.

Herrem on kemoterapiasta huolimatta voinut harjoitella ja pelata harjoitusotteluja kesän aikana. Monet eivät osanneet toivoa, että hän olisi jo nyt takaisin kehissä. Herremin Sola voitti ottelun 29-24 ja hän pelasi koko ottelun tehden neljä maalia. Ottelun jälkeen tehdyistä haastatteluista tuli tunteikkaat.

– Se oli tunteiden aalto. Minulla oli pala kurkussa, kun seisoin rivissä pelaajaesittelyssä. En uskonut ollenkaan kaksi ja puoli kuukautta sitten, että voisin tehdä tämän, että saan edelleen olla kentällä, harjoitella ja pelata otteluita. Se on upeaa minulle ja mielenterveydelleni. Käsipallo on aina ollut minulle turvapaikka, kyynelehtinyt Herrem kertoi NRK:lle.

Syöpähoidot eivät ole vielä ohi, vaan niiden on suunniteltu kestävän vielä kaksitoista viikkoa. Siksi Herremin tulee kuunnella tarkasti kehoaan. Siitä ei ole kuitenkaan epäilystä, että pelihaluja löytyy norjalaiselta.

– Niin kauan kuin minusta tuntuu siltä, että voin tulla, niin yritän pelata mahdollisimman paljon, Herrem totesi.

Herremin ura seuratasolla jatkuu, mutta maajoukkueura tuli päätökseen viime vuoden joulukuussa, jolloin hän voitti Euroopan mestaruuden kuudennen kerran. Hän on yksi maailman menestyksekkäimmistä pelaajista kansainvälisellä tasolla. Norjan maajoukkueessa kertyi 332 ottelua ja 951 maalia.



