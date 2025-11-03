Lokakuussa HIFK:n vahvuuteen liittynyt ruotsalaismaalivahti Hugo Alnefelt jatkaa seurassa kauden loppuun ulottuvalla sopimuksella.
Alnefelt, 24, sai SM-liigassa tylyn alun, kun HPK latoi hänen selkänsä taakse viisi osumaa. Ottelu päättyi ruotsalaisvahdin osalta jo ennen puoltaväliä.
Tämän jälkeen Alnefelt hävisi myös neljä seuraavaa otteluaan. Lauantain kierroksella hän torjui IFK:lle nollapelillä voiton sarjakärki Ässistä.
– Hugo on odotetusti parantanut otteitaan jatkuvasti saatuaan pelejä alle. Etenkin viimeisimmissä otteluissa hän on tarjonnut joukkueelle mahdollisuuden taistella sarjapisteistä, päävalmentaja Olli Jokinen kommentoi HIFK:n tiedotteessa.