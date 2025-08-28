Olympiavoittaja ei päässyt sairaalaan – luuli kuolevansa: "Aloin vuotaa verta"

Uinnin kolminkertaisen olympiavoittajan Sarah Sjöströmin, 32, ensimmäisen lapsen syntymä ei sujunut kuin hän itse olisi odottanut. Ruotsalainen kertoi "traumaattisesta, mutta maagisesta" kokemuksestaan Instagramissa.

Sjöströmin ensimmäinen lapsi syntyi kaksi viikkoa lasketun ajan jälkeen 26. elokuuta. Hän kertoi dramaattisesta synnytyksestä, jolloin hän kärsi kivuista kotonaan vuorokauden ajan. Hänet oli lähetetty kotiin sairaalasta vain tunteja ennen synnytystä, koska ilmeisesti oli liian aikaista. Yhdessä silmänräpäyksessä kipu muuttui järkyttyväksi.

– Aloin vuotaa verta ja soitimme heti synnytyssairaalaan. Kätilö luultavasti aavisti, että olin jo ponnistusvaiheessa ja vaati, että soittaisin ambulanssin, Sjöström kertoi.

Varsinainen synnytyssairaala oli kuitenkin täynnä.

– Matka sairaalaan tuntui ikuiselta, vaikka se meni pillit päällä täyttä vauhtia. Kipu oli sanoinkuvaamatonta ja oli aivan myöhäistä ottaa kipulääkkeet, joiden käyttöä olin suunnitellut. En uskonut selviäväni, Sjöström kirjoitti.

Synnytys jatkui ja Sjöströmin saapuessa miehensä Johan de Jong Skieruksen kanssa sairaalalle, lyötiin ambulanssin ovet auki ja vauva oli jo tulossa.

– Hän syntyi siinä kaaoksessa ambulanssissa sairaalan sisäänkäynnin edessä. Kaiken muuttanut silmänräpäys, kun hänet laitettiin rintani päälle ja kuulimme hänen ensimmäisen huutonsa. Käsittämättömästä kivusta ja pelosta elämämme taianomaisimpaan hetkeen. Se oli samanaikaisesti traumaattista ja maagista. Hän on terve ja iloinen pieni poika, Sjöström päätti.

Yhteensä kuusi olympiamitalia, 36 MM- ja 54 EM-mitalia voittaneen Sjöströmin seuraava tavoite on Los Angelesin vuoden 2028 kesäolympialaiset. Kisat olisivat Sjöströmille jo kuudennet olympialaiset.

Katso alta Sjöströmin julkaisu. Jos se ei näy, näet sen tästä linkistä.